РИАМО - 20 мар. Определены победители голосования «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в проект включены 155 адресов, в которых повысят уровень безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» включены адреса из 59 городских округов Подмосковья. С предложениями в этом году обратились порядка 10 тысяч человек.

«В рамках реализации проекта будут установлены камеры видеонаблюдения в общественных местах, увеличено количество устройств уличного освещения, организовано дополнительное патрулирование полиции и народных дружин в муниципальных образованиях, проведена работа по благоустройству территорий, а также установлены шлагбаумы в необходимых местах», – говорится в сообщении.

Все адреса-победители размещены на официальном сайте ГУРБ Московской области.

«В основу нашей работы мы взяли те задачи, которые поставил губернатор Андрей Воробьев в своем обращении – это чуткая власть. Мы прислушиваемся к пожеланиям и мнению людей», – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.