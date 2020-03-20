РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. Жилищные сертификаты получили шесть врачей Мытищинской городской клинической больницы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Это педиатр Диана Андрианова, анестезиолог-реаниматолог Александр Кравченко, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике Константин Петрушин, терапевт Анастасия Ремчукова, врач общей практики Светлана Семенова, врач-эндоскопист Елена Степаненко.



«Безусловно, мы рады. Это большое дело и замечательная поддержка наших врачей. Огромное спасибо властям региона за возможность хорошо жить и вместе с тем хорошо работать. По условиям программы 100% стоимости квартиры оплачивается из бюджета региона, а нам останется оплатить только проценты по кредиту», - сказала Ремчукова.



Жилье для медработников предоставили в рамках программы «Социальная ипотека». Уникальная программа реализуется в Московской области с 2016 года. За все время смогли улучшить жилищные условия более 1,6 тысячи профессионалов, среди них около 1 тысячи врачей, 400 молодых ученых и уникальных специалистов, более 200 учителей, 30 тренеров.