РИАМО - 20 мар. Проект реконструкции Носовихинского шоссе предусматривает строительство новой автомобильной развязки на пересечении с Проектируемым проездом 4305 в районе подмосковного Реутова, что позволит ликвидировать многочасовые пробки, образующиеся на данном участке, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В рамках реконструкции Носовихинского шоссе в районе пересечения с Проектируемым проездом 4305 в Реутове планируется построить одноуровневую развязку, протяженностью около одного километра, при этом количество полос движения составит от четырех до семи. Также планируется установить автобусные остановки и оборудовать новый подземный пешеходный переход», - отмечается в сообщении.

Реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию на Носовихинском шоссе и прилегающих проездах в данном районе, а также обеспечит транспортную доступность открытого в 2019 году путепровода через железнодорожные пути с южной стороны Реутова.

В настоящий момент начались проектно-изыскательские работы. Планируется, что в результате будет реконструировано порядка 20 километров дороги на протяжении от городского округа Реутов до деревни Черное в городском округе Балашиха.

Конечный срок завершения проектирования – четвертый квартал 2020 года. В рамках реконструкции автодороги планируется реализовать пять проектов, точные сроки реализации находятся в стадии согласования.

Транспортные развязки также будут построены на пересечении Носовихинского шоссе с шоссе Ильича и Леоновским шоссе. На участке Носовихинского шоссе планируется расширение проезжей части от четырех до шести полос движения, а также устройство дублеров для исключения пересечения потоков транспорта. Кроме того, предусмотрена реконструкция Разинского шоссе и Леоновского шоссе с расширением дорожного полотна до четырех полос. Для увеличения скорости движения транспорта предполагается оптимизировать количество светофоров и устроить разноуровневые пешеходные переходы.