РИАМО - 20 мар. Тело молодого мужчины с ножевым ранением грудной клетки обнаружили в поселке Большие Вяземы подмосковного Одинцовского городского округа, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Тело нашли 19 марта на улице Городок. Подозреваемым в убийстве оказался 38-летний местный житель.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в следственный отдел по городу Одинцово доставили местного жителя, который в ходе совместного распития алкоголя в ссоре нанес жертве ножевое ранение», – сказал собеседник агенства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого задержали.