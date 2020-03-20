11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. Теперь даже инстаграм призывает пользователей предотвратить распространение вируса, изучив рекомендации Роспотребнадзора. Между тем, пока медики ищут вакцину и лечат заболевших, а паникеры скупают гречку и туалетную бумагу, COVID-19 обрастает все новыми мифами. Мы попытались собрать наиболее адекватные факты о коронавирусе, которые стали известны за последнее время.

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1. Дети тоже болеют коронавирусом, но старики чаще

Сначала считалось, что коронавирусом болеют только китайцы. Но, когда COVID-19 распространился более чем в 150 странах, стало ясно, что это миф. Затем появилась информация, что новый вирус не распространяется на детей, однако и это было опровергнуто. Так, по данным мэрии Москвы, на 18 марта выявлено 86 заразившихся, в том числе двое детей.

«25 человек проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке, четверо госпитализированы в Инфекционную больницу №2, среди них один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице имени З.А. Башляевой», – говорится в сообщении.

При этом дети и подростки действительно наименее подвержены заражению коронавирусом благодаря особенностям иммунной системы. Коронавирусная инфекция наиболее опасна для пожилых людей в возрасте 60-65 плюс и людей с хроническими болезнями сердца, легких, а также онкологией, так как у них снижен иммунитет и организм более восприимчив к инфекциям.

«Заразиться новым коронавирусом (2019-‎nCoV) могут представители всех возрастных категорий. Но пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм инфекции», – подтверждает ВОЗ.

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2. Более 80% заболевших не знают, что у них коронавирус

В отличие от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 году, 81% пациентов легко переносят коронавирус, сообщила глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович. Это «драйвер эпидемии» – те, кто чихнул, закашлял, у кого была температура и недомогание, а затем выздоровел. Люди даже не понимают, что были инфицированы. Оставшиеся 14% – те, кто попадает в больницу с пневмонией или другим токсическим синдромом, и 5% – критические больные, которые попадают в реанимацию.

«Новый коронавирус быстро передается, но вызывает, в основном, легкое заболевание. Вирусу важно выжить. Чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет передаваться дальше», – объяснила Мелита Вуйнович. По словам эксперта, вирус SARS не имел такой вирулентности – возможности передаваться от человека к человеку. Он сразу «шел на поражение», вызывая тяжелую пневмонию.

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3. Коронавирус и группа крови

Китайский ученые выявили, что у людей со второй группой крови больше шансов заразиться коронавирусом, чем у обладателей первой группы. При этом у третьей и четвертой групп одинаковые шансы выстоять либо же заболеть. Исследования проводились на заболевших в Ухане и Шэньчжэне.

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4. Климат и погода не влияют на вероятность заражения

Согласно данным ВОЗ, передача вирусного возбудителя COVID-19 может происходить в любом климате, даже в жарком влажном. Также нет оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду поможет бороться с новой инфекцией, говорится на сайте ВОЗ. Кстати, горячая ванна от коронавируса тоже не спасет.

Между тем достоверно известно, что губительное действие на COVID-19 оказывает температура выше 55 градусов, то есть нейтрализовать его можно кипячением. Также поможет обработка антисептиком, сообщил ООО «НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций», инфекционист Георгий Викулов в интервью «Радио КП».

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5. Коронавирус может сохраняться в воздухе и в воде

По данным СМИ, в течение определенного времени COVID 19 способен сохраняться в воде и в воздухе, поэтому можно заразиться даже в помещении, где до этого был больной человек. Специалисты ВОЗ говорят, что вирус может сохраняться на поверхностях от нескольких часов до нескольких суток.

«Согласно актуальным научным данным более весомым фактором передачи, чем воздух, являются именно мелкие капли, выделяемые из дыхательных путей», – отмечается на сайте ВОЗ.

Контактный механизм заражения работает так: мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного при кашле или чихании, попадают на окружающие предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту.

При этом у многих людей симптомы COVID-19 бывают выражены очень слабо, особенно на ранних стадиях. Таким образом, риск передачи COVID-19 от человека, который не чувствует себя больным и имеет только слабый кашель, существует.

Врачи советуют следовать антивирусному этикету – не обниматься и не целоваться при встрече, избегать пожатия рук и по возможности соблюдать дистанцию в 1 метр в общественных местах.

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6. Ультрафиолет и спирт не спасут от коронавируса

Не стоит злоупотреблять ультрафиолетом и соляриями в целях дезинфекции – УФ-лампы лишь вызовут раздражение кожи, предупреждает ВОЗ. Бессмысленно и распылять на себя спирт или хлорку, так как эти вещества могут повредить слизистые оболочки рта и глаз, но от вируса, уже попавшего в организм, не спасут.

Вместо этого медики в один голос призывают регулярно и тщательно мыть руки (не менее минуты) теплой водой с мылом и пользоваться антисептиком для рук. Вымытые руки следует тщательно высушить бумажными полотенцами или электросушителем. Также стоит соблюдать «кашлевую гигиену» – кашлять не в ладонь, а в салфетку либо локоть.

Спиртовые антисептические салфетки отлично подойдут только для дезинфекции рабочих поверхностей, дверных ручек, смартфона.

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7. Чеснок не защищает от коронавируса

В период распространения COVID-19 многие вспомнили про старое «бабушкино» средство от гриппа – чеснок, стали активно его есть, раскладывать дома и даже вешать на шею. А находчивые продавцы в интернете даже предлагают доверчивым гражданам купить «заговоренный» чеснок. Однако если верить ВОЗ, делать это бессмысленно.

«Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом», – отмечает ВОЗ.

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8. Маски не спасут от коронавируса

Хотя люди массово скупают в аптеках маски и респираторы, специалисты рекомендуют носить их лишь тем, кто заболел сам или ухаживает за больным, а также медперсоналу. Ходить в маске здоровым людям нецелесообразно. Это подтвердил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Здоровым не нужно носить маски на улице, это ведет лишь к нагнетанию истерии у людей. От попадания инфекции одна маска на лице не спасет. Если вы болеете или контактировали с заболевшим, необходима самоизоляция», – сказал врач в интервью русской службе BBC.

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9. В интернете не продаются тесты на коронавирус

Дорогие тесты из Китая на коронавирус, которые продаются в интернете – это фейк. Провериться можно только через спецлаборатории Роспотребнадзора, куда отправляют мазки пациентов с подозрением на COVID-19. Так что, если почувствуете недомогание – обращайтесь к врачу, при наличии симптомов у вас возьмут анализ.

Пока только сеть «Инвитро» планирует начать делать анализы на коронавирус, однако произойдет это не раньше, чем через месяц.

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10. Не факт, что эпидемия закончится летом

Экстрасенс и клинический психолог Зираддин Рзаев в интервью Nation News заявил, что эпидемия коронавируса закончится летом. По его предсказанию, пик заболевания пойдет на спад уже через неделю или через месяц. При этом он отметил, что в России нет такой сложной ситуации, как в Китае или Италии.

Однако специалисты не склонны возлагать на это надежды, а советуют уделить больше внимания борьбе с дальнейшим распространением вируса. «Предположения о том, что летом может быть уменьшение заболеваемости – только гипотезы. Они не основаны на каких-то серьезные исследованиях», – сказал инфекционист Георгий Викулов. Он не стал делать громкие прогнозы об эпидемии, которая пока продолжается, и еще раз подчеркнул ее опасность. «Возможно усиление заболеваний в осенний период, но сейчас рано говорить об этом, потому что есть разные сценарии развития, включая полную локализацию инфекции через некоторое время», – добавил эксперт.

На сегодняшний день в России зафиксировано 147 случаев заболевания COVID-19. В Подмосковье и Москве действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. По последним данным, общее количество инфицированных во всех странах мира составляет свыше 207 тысяч человек.

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