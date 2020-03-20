РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В подмосковных Люберцах в пятницу стартовала фотоакция, посвященная Международному дню счастья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня, 20 марта, в Люберцах стартовала фотоакция, приуроченная к Международному дню счастья, принять участие в ней могут жители любого возраста. Акцию сынициировал Красковский культурный центр, призвав люберчан активно делиться в социальных сетях самыми счастливыми моментами своей жизни», - говорится в сообщении.

Фотографии необходимо размещать в личных Instagram-аккаунтах с хештегами: #деньсчастья, #новыйформат, #ккц и ссылкой @kraskovo_kkc. В комментариях к фотографии нужно написать, что, по-вашему, можно назвать счастьем.

Красковский культурный центр разместит фотоснимки в своем официальном Instagram-аккаунте.

Международный день счастья отмечается ежегодно 20 марта, начиная с 2013 года. Его цель - обратить внимание людей на удовлетворенность жизнью и поддержать их стремление быть счастливыми, несмотря на любые сложности.