РИАМО - 20 мар. Судья Guinness World Records зафиксировал мировой рекорд по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, которые работают одновременно на одном проекте в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Этот рекорд зафиксировали 48 свидетелей на 23 объектах строительства столичной подземки.

«На данный момент у нас задействованы 23 тоннелепроходческие комплексы на различных площадках строительства. Ни в одном мегаполисе мира не работало одновременно столько машин», – заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил генеральный директор компании «Мосинжпроект» (единый оператор проектирования и строительства новых линий московской подземки) Марс Газизуллин, подобная работа требует не только высокого профессионализма, но и зачастую личного мужества метростроителей.

«Подобное признание наших профессиональных достижений со стороны мирового сообщества свидетельствует о высокой эффективности деятельности всего коллектива группы компании «Мосинжпроект», ставшей одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России за последнее десятилетие», – подчеркнул он.

За девять лет компания «Мосинжпроект» в столице построила 83 километра линий метро, 42 станции и 10 депо. Ключевой проект московского метростроения сейчас – Большая кольцевая линия. Протяженность БКЛ составит 70 километров, на ней расположится 31 станция.