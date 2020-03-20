РИАМО - 20 мар. В подмосковном Богородском округе женщине предъявили обвинение в убийстве своего супруга, в ходе ссоры она ударила мужа ножом в живот, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области 46-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве мужа», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 18 марта в квартире на улице Декабристов в Ногинске. В ходе ссоры обвиняемая ударила 47-летнего мужчину ножом в живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

На допросе женщина дала признательные показания. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также собирают и закрепляют доказательственную базу.