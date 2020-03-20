РИАМО - 20 мар. За несколько дней число работников, которые строят новый инфекционный центр в новой Москве, выросло более чем на тысячу человек и составило около 3,2 тысячи специалистов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Работы на объекте ведутся круглосуточно в несколько смен.

«Мы мобилизуем все возможные ресурсы для того, чтобы закончить строительство инфекционного центра в максимально короткие сроки», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что 700 человек занимаются прокладкой коммуникаций, 2,4 тысячи — строительством корпусов вместе с водителями и операторами строительной техники, которых на стройке более 800 человек.

Планируется задействовать еще около трех тысяч работников для строительства инфекционного центра.

Бочкарев отметил, что на площадке задействованы сотрудники компаний: ДСК-1, ПИК, «Крост», МИСК и других организаций. Многие из них сами предложили помощь. К строительству привлекли лучшие кадры – метростроевцев, специалистов «МИП-Строй №1», «Мосметрострой» и ИБТ. Генеральный подрядчик строительства инфекционного центра – холдинг «Мосинжпроект».

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