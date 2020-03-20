РИАМО - 20 мар. В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом Роспотребнадзор открыл в Подмосковье горячую линию по вопросам туберкулеза, сообщается на сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Всемирный день борьбы с туберкулезом проводится 24 марта. Специалисты ведомства будут консультировать людей о мерах профилактики, путях передачи и симптомах данного заболевания.

«В период с 18 по 30 марта специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области проконсультируют всех обратившихся по вопросам и расскажут о мерах профилактики туберкулеза, путях заражения, признаках туберкулеза», — отмечается в материале.

Проконсультироваться можно по телефону горячей линии: 8 800 555 49 43.

Также можно обратиться в эпидемиологический отдел по номерам: 8 495 586 12 01 и 8 495 586 12 23.