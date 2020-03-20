РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. Жителей Балашихи познакомили с проектом реконструкции Леоновского шоссе на встрече с депутатами совета депутатов городского округа, разработку итогового проекта завершат к осени текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встречу с жителями 19 марта провели депутаты городского совета депутатов Вячеслав Крылов и Евгений Николаев вместе с представителями администрации Балашихи и проектной организации.

«По обращениям жителей вопрос о расширении этого шоссе (Леоновского - ред.) рассматривался и в администрации округа, и на заседаниях совета депутатов. Решение принято. Сегодня мы пригласили представителя проектной организации, чтобы он рассказал, какие строительные работы будут проведены на Леоновском шоссе по его расширению», - сказал Крылов.

Жителям представили предварительные чертежи по проекту будущей реконструкции шоссе. Разработку итогового проекта завершат к осени 2020 года.

По словам представителя проектной организации Дмитрия Елистратова, вместо двух полос дорога будет иметь четыре на всем протяжении от Горьковского шоссе до Носовихинского. Для увеличения пропускной способности в месте примыкания дополнительно будут устроены полосы для поворота направо и налево, что позволит сохранить существующие связи и обеспечит транспортную доступность прилегающих территорий.

Пешеходные переходы на Леоновском шоссе оставят на своих местах. Выезд на Носовихинское шоссе планируют сделать между станциями «Кучино» и «Железнодорожная».

«Кроме этого, предусматривается трамвайная линия в районе разделительной полосы автодороги на Леоновском шоссе. Линия для скоростного трамвая в разделительной полосе шоссе учитывается на перспективу, чтобы потом, когда в Московской области этот вопрос будет утвержден для реализации, все можно будет сделать безболезненно, без разбора дороги», - подчеркнул Елистратов.

Кроме того, проектируются две эстакады. Одна расположится у Носовихинского шоссе, другая непосредственно на Леоновском шоссе. Под железнодорожными путями Горьковского направления строители возведут дорожный тоннель длиной 160 метров и четырехполосный мост через дамбу реки Пехорки.