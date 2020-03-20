РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. Сотрудники ГИБДД Люберец рассказали ребятам из Кадетской школы о том, как появился ремень безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

19 марта в рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность!» службой пропаганды БДД проведен профилактический урок по БДД на тему «Я – самый ценный пассажир!» с учащимися Кадетской школы Люберец.

«Беседа началась с исторических фактов: как впервые появился ремень безопасности, как дальше шло развитие удерживающих устройств и какие современные средства пассивной защиты используются для передвижения в автомобиле – автолюльки, автокресла, бустеры», - говорится в сообщении.

Далее автоинспекторы на примерах произошедших ДТП рассказали ребятам, насколько эффективно при авариях использование предметов пассивной защиты пассажира. Также полицейские обсудили со школьниками важный момент: административную ответственность водителя за каждого не пристегнутого пассажира. В заключение сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили ребятам о важной необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.