РИАМО - 20 мар. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после смерти 39-летнего разнорабочего в Химках, который погиб при укладке трубопровода от удара тросом по голове, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 19 марта. Погибший в составе бригады выполнял работы по выносу водопроводной канализации.

«Предварительно установлено, что при укладке трубопровода в траншею с помощью экскаватора сорвалась труба троса и ударила по голове рядом стоящего мужчину. От полученных травм он скончался на месте», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.