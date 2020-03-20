РИАМО - 20 мар. Согласно данным Московской биржи, рубль растет к доллару и евро в пятницу, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара расчетами «завтра» упал на 77 копеек и достиг 78,36 рубля. Курс евро понизился на 42 копейки, до 84,23 рубля», — говорится в сообщении.

Цена на нефть выросла на 4,3%, составив 29,68 доллара США за баррель по марке Brent.

Ранее мировые цены на нефть обновили минимумы 2000-х годов.

Колебания на рынке начались 6 марта. Тогда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.