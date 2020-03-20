РИАМО - 20 мар. Общественные обсуждения в электронном виде по столичным проектам планировки территорий стартовали с пятницы, москвичи смогут принять в них участие на портале «Активный гражданин», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Зачастую у москвичей не хватает времени на то, чтобы посещать мероприятия, где обсуждаются значимые градостроительные проекты. Новый электронный формат таких обсуждений предоставляет возможность всем жителям принять участие и выразить свое мнение в удобное для них время», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, чтобы принять участие в общественных обсуждениях на портале «Активный гражданин», нужно пройти регистрацию на сайте mos.ru или посетить районную экспозицию.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления», отвечающий за развитие проекта «Активный гражданин», Александр Пищелко рассказал, что онлайн-платформа обеспечивает большую доступность, при этом право голосовать получают именно те москвичи, которых затрагивает проект. Электронный формат обсуждений обеспечит комфортность, качество и надежность процедуры голосования.

Горожане получат дополнительную возможность узнавать о старте общественных обсуждений с помощью электронной почты и уведомлений в личном кабинете на mos.ru. Все интересующие вопросы можно будет задать как на очной экспозиции, так и онлайн – через специальную форму.

Первыми на электронные общественные обсуждения вынесены проекты планировки, которые предусматривают создание пешеходных переходов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров и проект реконструкции газопровода низкого давления.

«В Мещанском и Красносельском районах предлагается к обсуждению проект замены устаревшего газопровода. А для обеспечения безопасности жителей районов Тимирязевский, Бутырский, Орехово-Борисово Северное и Царицыно, а также Покровское-Стрешнево через железнодорожные пути запроектированы пешеходные переходы», - добавила Княжевская.

Она отметила, что внести предложение и замечание по проектам в электронных общественных обсуждениях можно будет с 30 марта по 12 апреля 2020 года. В электронных обсуждениях смогут участвовать жители районов, на территории которых планируются проекты, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, граждане, работающие в этих районах, а также депутаты Московской городской думы.

Для москвичей по-прежнему сохраняется возможность очного участия в общественных обсуждениях в местах проведения экспозиции. Такой формат удобен, например, для жителей старшего возраста.