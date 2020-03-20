РИАМО - 20 мар. В администрации городского округа Воскресенск состоялась рабочая встреча с представителями бизнес-сообщества, в рамках которой местным предпринимателям рассказали о мерах поддержки в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Заместитель главы администрации Дмитрий Очековский обсудил с присутствующими бизнесменами актуальную информацию о региональных и муниципальных программах, благодаря которым предприниматели способны получить поддержку.

«На встрече была озвучена информация о едином номере 0150. Это телефон центра защиты и поддержки бизнеса, по которому каждый предприниматель может получить консультацию», — говорится в сообщении.

Советник главы округа Юрий Халин проинформировал, что в ближайшее время открывается индустриальный парк на площадке «Воскресенских минеральных удобрений», где планируют заняться переработкой фосфогипса по инновационным технологиям.

Кроме того, на совещании предпринимателям рассказали о новом бизнес-сообществе в Воскресенске «Нежный бизнес». В настоящее время сообщество насчитывает более тысячи участников по Московской области. Узнать более подробную информацию и присоединиться к сообществу можно на сайте.