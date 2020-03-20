РИАМО – 20 мар. Специалисты Роспотребнадзора провели свыше 143 тысяч исследований на коронавирус по состоянию на 19 марта, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в ведомстве объявили о начале разработки вакцины против нового коронавируса.

«В подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», - говорится в материале.

Предполагается, что вакцина может быть внедрена уже в четвертом квартале этого года.

На сегодняшний в Москве выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом. Всего в России заболело 199 человек. С 23 марта по 12 апреля все школы в РФ уйдут на каникулы. В школах Московского региона ранее было введено свободное посещение и организовано дистанционное обучение.

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