РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. Почти 20 тысяч учащихся школ городского округа Мытищи перешли на дистанционное посещение уроков, сообщила заместитель главы горокруга Елена Стукалова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

«58% - это почти 20 тысяч школьников горокруга остались дома на режиме свободного посещения школы, но это не значит, что они отдыхают, каникулы наступят только 21 марта и продлятся по 31 марта. А сейчас – обучение в дистанционном режиме», - сказала Стукалова.

Она добавила, что 25% воспитанников детских садов, почти 4 тысячи человек находятся дома в режиме изоляции.

«25% детей в детских садах остались дома. У нас всего 16,5 тысяч воспитанников и почти 4 тысячи остались дома. Мы это приветствуем, потому что это режим изоляции, который способствует разъединению коммуникации детей и отсутствие переноса вируса воздушно-капельным путем», - отметила Стукалова.

Она добавила, что утренний фильтр 16 марта показал вывод 9 детей из детских садов, которых в округе 48, а после утреннего фильтра 19 марта в учреждение не допустили только двух детей. И уточнила, что утренний фильтр в школах проводится в обязательном порядке и по состоянию на 19 марта в школах не было учеников, которых не пустили в образовательное учреждение.

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