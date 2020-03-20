РИАМО – 20 мар. Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что счастье не нужно измерять деньгами, для каждого оно свое, сообщает Nation News.

Секретами этого чувства Кудрявцева поделилась в Международный день счастья.

«Мне кажется, надо каждое утро вставать и благодарить Господа за все. Каждый день нужно уметь быть счастливым, пока ты и твои дети здоровы, а тебе есть, где жить и спать», — сказала телеведущая.

Также Кудрявцева подчеркнула, что для нее самое главное – здоровье близких и родных.

«Счастье — это когда ты здоров, здоровы твои дети и родители, у тебя есть семья, и ты просто живешь», — уверена она.