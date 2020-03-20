РИАМО - 20 мар. В пятницу в 06:53 по московскому времени в Северном полушарии наступило весеннее равноденствие, началась астрономическая весна, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном – осень», – говорится в сообщении.

В день равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. В этот день на всей Земле день и ночь длятся по 12 часов.

В пятницу Солнце находится в созвездии Рыб. Начиная с этого дня, светило будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе.

В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушария, а терминатор – линия смены дня и ночи – точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам.