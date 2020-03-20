РИАМО - 20 мар. Жителей Подмосковья предупредили о том, что в многоквартирных домах региона участились случаи размещения фейковых рекламных объявлений, связанных с лечением и профилактикой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Госжилинспекция Подмосковья предупредила о незаконности размещения такой информации.

«Убедительная просьба — не реагировать на информацию, содержащуюся в таких объявлениях, и немедленно сообщать о них на портал Единой диспетчерской службы Московской области либо в свою управляющую организацию», - говорится в сообщении.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек. Собственникам торговых центров рекомендовали приостановить работу кинотеатров.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Сейчас в Подмосковье 17 заболевших. Вопросы по ситуации с коронавирусом можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

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