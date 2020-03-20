РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. На апрель текущего года перенесли итоговую конференцию для ведущих специалистов-онкологов и лучевых терапевтов Подмосковья, которая была запланирована в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе на 27 марта, сообщается на официальном сайте медучреждения.

Это решение было принято в связи с постановлением губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области».

«Итоговая конференция врачей-онкологов, запланированная на 27 марта 2020 года, переносится на апрель. Дата проведения мероприятия будет сообщена дополнительно», - говорится в сообщении.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек. Принимаются всевозможные меры по профилактике коронавирусной инфекции.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>