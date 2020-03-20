РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. В Балашихе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отменили техническую проверку региональной и местной систем оповещения населения, которая была запланирована на 24 марта с 11:00 до 13:00, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«24 марта планировалась комплексная проверка региональной системы оповещения с запуском электросирен и передачей речевой информации по сетям теле- и радиовещания. До стабилизации эпидемиологической обстановки проверка систем оповещения отменяется», - говорится в сообщении.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек. Принимаются всевозможные меры по профилактике коронавирусной инфекции.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>