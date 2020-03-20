РИАМО - 20 мар. В 18 муниципалитетах Подмосковья подтвердили участие в акции «Час Земли», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Акция пройдет 28 марта в 20:30, на час будет отключена архитектурно-художественная подсветка административных, культурных и спортивных зданий Подмосковья.

«Министерство энергетики Московской области поддерживает привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе, энергетическим ресурсам планеты и призывает всех жителей Подмосковья по возможности присоединиться к Международной акции», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Свое участие в «Часе Земли» подтвердили округа: Наро-Фоминский, Дзержинский, Шаховская, Шатура, Химки, Серпухов, Люберцы, Луховицы, Красноармейск, Зарайск, Жуковский, Дубна, Власиха, Балашиха, Богородский, Талдомский, Сергиево-Посадский и Волоколамский.

К акции могут присоединиться и жители, которые находятся в самоизоляции, и те, кто работает из дома, и сотрудники крупных компаний. «Мособлэнерго» погасит подсветку на части офисных зданий, находящихся в ведении компании.

В «Часе Земли» принимают участие около 2 миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более семи тысяч городов, освещение отключают более чем на 18 тысячах архитектурных памятников.

Самарин отметил, что Международная акция походит уже в 14 раз. В Подмосковье погасят освещение более чем у 500 объектов, за счет этого сэкономят тысячи киловатт-часов.

В 2019 году за час акции удалось сэкономить более 17 тысяч киловатт-часов. Итоги в 2020 году подсчитают 1 апреля.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает всех выключить электричество всего на один час, чтобы обратить внимание людей на проблему истощения природных ресурсов. Фонд также напоминает людям, что нужно разумно потреблять воду, газ, тепло и электричество.