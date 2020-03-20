РИАМО - 20 мар. Власти Москвы считают неверным утверждение эксперта Антона Хлынова о том, что в больших городах распространение коронавируса имеет наибольшую силу из-за наличия в атмосфере городов мелких взвешенных частиц, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Комментарий Хлынова ранее появился на сайте «Московского комсомольца». Эксперт утверждал, что быстрое распространение нового коронавируса связано с большим количеством мелких взвешенных частиц в воздухе столицы. Однако такое утверждение не соответствует действительности, так как не подтверждено научными и клиническими исследованиями.

«Бесполезно спорить с тем, что в толпе вирус распространяется быстрее, и что для здоровья важен чистый воздух. Но это два абсолютно не связанных между собой факта», - сказал доктор физико-математических наук, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Гинзбург.

Всемирная организация здравоохранения не отмечает какую-либо связь загрязнения воздуха взвешенными частицами с заболеваемостью коронавирусом и вирусами в целом.

На данный момент коронавирус нового типа распространился практически по всему миру, но связь между количеством заболевших в разных регионах и концентрациями мелких взвешенных частиц отсутствует. Это можно легко проверить, так как данные о концентрациях мелких взвешенных частиц и количестве заболевших в городах и странах мира доступны.

Хлынов не выполнил необходимый статистический анализ, так как, например, элементарный скрининговый анализ показывает, что наибольшее распространение коронавируса произошло в китайской провинции Хубей, а не в Пекине – одном из самых загрязненных взвешенными частицами городов мира. Или север Италии в противовес Риму – мегаполису с крупной транспортной системой.

Существует научно доказанная связь между среднегодовыми концентрациями взвешенных частиц и некоторыми видами заболеваемости, поэтому мелкие взвешенные частицы являются приоритетным для мониторинга загрязнителем и повсеместно принимаются меры по снижению содержания мелких взвешенных частиц в атмосферном воздухе, однако коронавируса это не касается.

По мнению властей, комментарий Хлынова вводит в заблуждение, нагнетает обстановку и отвлекает от главного – необходимых мер по сдерживанию распространения заболеваемости и индивидуальных профилактических мер.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 244 тысяч заболевших Covid-2019.

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