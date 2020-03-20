РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. Пять людей содержатся в изолированных боксах инфекционного отделения городской клинической больницы Мытищ, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

«По состоянию на 19 марта, 137 человек вернулись в Мытищи из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. С этими людьми ведется максимальный контакт медицинских работников. Часть из них находится дома на карантине и у них идет общение с медицинскими организациями, медработниками, с участковыми врачами и 5 пациентов находятся в изолированных боксах в инфекционном отделении МГКБ», - сказал Третьяков.

Он также добавил, что по состоянию на 19 марта заболевших коронавирусом в городе Мытищи нет. Заместитель главы городского округа Мытищи Елена Стукалова отметила, что в образовательных организациях округа ввели свободное посещение.

«Каждый зимний период у нас обязательный, ежедневный мониторинг заболеваемость в каждом детском саду и в каждой школе. Это мы делаем всегда и особенно теперь. Утренний фильтр, самоизоляция взрослых сотрудников, детей, которые вернулись из отпуска, в том числе из-за границы. И конечно это свободное посещение образовательных учреждений», - сказала Стукалова.

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