РИАМО - 20 мар. На территории Подмосковья и Москвы до утра 22 марта продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра в Подмосковье и Москве будет действовать до 09:00 22 марта. «Желтый» уровень также объявили на территории Владимирской области.

Днем 20 марта столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов, обещают переменную облачность с небольшими осадками, будет дуть западный и северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до минус 4-2 градусов, ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег и гололедица, северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем 21 марта обещают от минус 1 до плюс 1 градуса, облачно, но без осадков, возможны гололедица порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью ожидается минус 7-5 градусов, переменная облачность и без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем 22 марта температура воздуха поднимется от минус 1 до плюс 1 градуса, обещают переменную облачность и без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.