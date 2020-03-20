РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мар. В подмосковных Котельниках до обычного уровня снизился спрос продовольственных товаров, который ранее повысился из-за ажиотажа жителей вокруг коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне состоялся мониторинг наличия товаров и общение с управляющими магазинов.

«Покупательский спрос снизился до обычного уровня. В некоторых магазинах еще встречаются пустые полки, в основном с крупами, но это пробел в логистике, который будет устранен в течение 1-2 дней», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что во всех магазинах, по словам руководителей, ждут большие поставки «дефицитных» товаров, а также сообщают, что полки наполнят всем необходимым в достаточном количестве. Все магазины работают по обычному графику. Процесс заказа товаров оптимизирован.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на постоянной основе контролирует наличие товаров в торговых сетях, а также организовывает взаимодействие поставщиков, производителей и продавцов товаров. Закупать продукты в большом количестве не целесообразно, у всех товаров даже длительного срока хранения есть срок годности и их необходимо правильно хранить и вовремя употреблять в пищу.