РИАМО - 20 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова попросила жителей региона быть более внимательными друг к другу, прокомментировав ситуацию в Королеве с высаженным из автобуса школьником из-за того, что он мог оплатить проезд только наличными, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

«Я прошу всех жителей области быть в эти дни более чуткими и внимательными друг к другу, чтобы, выполняя инструкции и предписания, мы не потеряли человеческое лицо. Конечно, высаживать ребенка по этой причине недопустимо!» - сказала Мишонова в эфире программы «Осторожно, дети!» на радиостанции Вести FM.

Она добавила, что было отправлено обращение в министерство транспорта Московской области с просьбой обратить внимание перевозчиков на этот момент, чтобы впредь исключить подобные случаи.

Мишонова также отметила, что в целях предотвращения распространения коронавируса, школьники должны воздержаться от пользования общественным транспортом, а при необходимости поездок родители обязаны обеспечить их транспортными или бесконтактными банковскими картами.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек. Сейчас в Подмосковье 17 заболевших. Вопросы по ситуации с коронавирусом можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.