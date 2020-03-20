РИАМО - 20 мар. Практически все государственные и муниципальные школы Подмосковья, которых насчитывается около 1,4 тысячи, подключились к онлайн-платформе дистанционного обучения, доступ к ней осуществляется через школьный портал, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Педагоги и ученики получают доступ и объединяются в виртуальные классы. Учащиеся уже сегодня могут получить удаленный доступ к онлайн-лекциям, упражнениям для самостоятельной проверки и домашним заданиям», - сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что учителя будут также проводить уроки и давать домашнее задание. Они останутся на связи с учениками через школьный портал, а за выполненные работы будут выставлять оценки, не считая периода запланированных учебным графиком каникул.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек. Собственникам торговых центров рекомендовали приостановить работу кинотеатров.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Сейчас в Подмосковье 17 заболевших. Вопросы по ситуации с коронавирусом можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

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