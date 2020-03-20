РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. Огнеборцы потушили пожар в одном из строений на улице Коллективная в микрорайоне Салтыковка Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 19 марта в 17:48 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Коллективная. В 18:36 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали четыре единицы техники и 16 человек.