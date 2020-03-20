РИАМО - 20 мар. Бесплатные компенсационные автобусы на время закрытия Некрасовской линии метро запустят в нескольких районах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Изменится схема движения транспорта между Новорязанской улицей и фабрикой «Большевичка».

«Автобусы Т88 и троллейбусы № 22 вместо остановки «Фабрика «Большевичка» — Комсомольская площадь» поедут только до остановки «Новорязанская улица», — говорится в сообщении.

В районе Тропарево-Никулино запустят короткий маршрут №785к «Тропарево» с 07:28 до 21:00 — «Улица Доктора Гааза» с 07:00 до 21:12. Автобусы будут ходить от остановки «Тропарево» по улицам Академика Анохина и Покрышкина, мимо станции метро «Юго-Западная» до улицы Доктора Гааза.

Изменения произойдут и в маршруте автобуса № 40. При движении к станции метро «Сокольники» после остановки «Новорязанская улица» он проследуют по Рязанскому проезду вместо Каланчевской улицы. Остановка «Фабрика «Большевичка» — Комсомольская площадь» временно переносится с Каланчевской улицы на Рязанский проезд, к Казанскому вокзалу на время строительных работ в Южном проезде.

В пятницу с 21:00 для подключения новых станций будет закрыта Некрасовская линия метро. Станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» в эти дни работать не будут. Для пассажиров запустят бесплатный маршрут «Метро «Некрасовка» — «Метро «Выхино». В обычном режиме Некрасовская линия заработает в 05:30 во вторник, 24 марта.