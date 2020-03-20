РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. Сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы ежедневно проверяют, как проводится дезинфекция транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Ежедневно сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы проводят проверку чистоты и своевременность обработки салонов транспортных средств.

«Сегодня в округе работают 428 единиц подвижного состава. В течение дня сотрудники транспортных компаний проводят обработку салона, сидений, дверей. Если жители обнаружили нарушения, то они могут сообщить о них по телефону: 8(495)503-67-02, будет организована дополнительная проверка», - сказал начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации Сергей Плитов.

По его словам, если у проверяющих имеются замечания, то их устранение проводится водителем на месте.