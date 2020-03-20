РИАМО - 20 мар. В столице стартовал проект «Москвичи», в рамках которого люди разных профессии расскажут о жизни в городе своими глазами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пилотный сезон состоит из десяти видеорассказов, каждый из них посвящен человеку одной профессии. Проект позволит лучше познакомиться со столицей и ее жителями. Его герои — обычные люди со своими взглядами на Москву», — говорится в сообщении.

На сайте проекта можно увидеть город глазами бариста, иллюстратора, столяра, учителя химии, билетера, кондитера, актера и представителей других профессий. Зрителям представится возможность посмотреть на город глазами уроженцем Москвы и уроженцев других городов.

Проект будет пополняться по мере выхода новых серий. Истории будут доступны на русском и английском языках. Иностранная версия проекта называется Moskvichi.