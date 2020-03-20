РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мар. Глава Домодедова Александр Двойных и главврач ДЦГБ Андрей Осипов ответят на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, в прямом эфире группы «Домодедово. Пресс-служба администрации», сообщается в данной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в 16:00 в прямом эфире в группе «Домодедово. Пресс-служба администрации» глава округа Александр Двойных и главный врач ДЦГБ Андрей Осипов ответят на вопросы о действиях медицинских работников в период усиленных мер профилактики коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Также прямой эфир пройдет в аккаунте Александра Двойных в соцсети Instagram (@alexanderdvoinykh).

Задать волнующие вопросы жители могут под публикацией пресс-службы администрации в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, а также на странице главы городского округа в Instagram.

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