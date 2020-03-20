РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В подмосковных Люберцах молодогвардейцы доставили продуктовые наборы пожилым жителям округа, которые не могут посещать места массового скопления людей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы «Молодой Гвардии Единой России» муниципалитета.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции пожилым людям рекомендовано как можно меньше посещать места массового скопления людей, и в отделение социальной защиты Люберец поступает все больше просьб о помощи, особенно о доставке продуктов. Активисты МГЕР покупают продуктовые наборы по списку и приносят пенсионерам домой», - говорится в сообщении.

Молодогвардейцы посещают дома пожилых людей строго в перчатках и масках. Волонтеры делают это, чтобы огородить пожилых людей от нежелательных инфекций.

«Пенсионеры всегда нуждаются в нашей поддержке, а сейчас, когда распространяется новая инфекция, она просто необходима. Работаем с отделением соцзащиты, стараемся оперативно оказывать помощь, доставлять продукты», - заключил руководитель аппарата местного штаба «Молодой Гвардии Единой России» Георгий Николаев.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас в Подмосковье 17 заболевших. Вопросы по ситуации с коронавирусом можно задать по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30.

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