РИАМО - 20 мар. Работы по возведению шести распределительных электроподстанций для строящейся инфекционной больницы начались в поселении Вороновское ТиНАО, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Новая больница строится практически в «чистом поле» — на удалении от всех действующих инженерных систем. В связи с этим принято решение о создании полностью автономных систем газо-, тепло- и электроснабжения. Мы подготовили площадки и приступили к установке шести распределительных электроподстанций. Высокими темпами ведется строительство трасс кабельных линий, половина одной из которых уже проложена», — заявил Бирюков.

Он отметил, что для обеспечения новой больницы электроэнергией оперативно была разработана схема электроснабжения и определено необходимое количество электросетевой инфраструктуры, а подстанция «Былово» стала центром питания.

По его словам, в течение двух дней энергетики обеспечили выдачу мощности в размере 1,5 мегаватт для механизации строительства. Еще 6,5 мегаватт будет выдано после возведения необходимых энергообъектов.

«Объект запитают по второй категории надежности: в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной, не допуская сбоев в работе станции», — подчеркнул Бирюков.

Заммэра добавил, что все распределительные подстанции оснастят устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики и учета электроэнергии. Объекты будут работать автоматизировано, управление будет производиться из единого диспетчерского центра.

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