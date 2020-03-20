РИАМО - 20 мар. Власти Подмосковья для предотвращения распространения коронавируса приняли решение до 1 мая сократить количество проверок бизнеса и предприятий, кроме случаев, угрожающих жизни людей, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Центральным исполнительным органам государственной власти, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля, приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, <…> за исключением внеплановых, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение ЧС, <…> результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов и иных разрешительных документов», — говорится в документе.

Кроме того, в Подмосковье вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, колледжи и вузы с 21 марта закрываются для очного посещения, а студентов переводят на дистанционное обучение.

Также ранее собственникам торговых центров и комплексов в период повышенной готовности из-за коронавируса рекомендовано приостановить работу кинотеатров. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

Сейчас в Подмосковье 17 заболевших коронавирусом. Вопросы по ситуации с коронавирусом можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

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