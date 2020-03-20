РИАМО - 20 мар. Согласно приказу генерального директора АО «Мособлэнерго», в компании создали штаб по профилактике коронавирусной инфекции, в который вошли руководство компании и директора десяти филиалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Приказ о создании штаба подготовлен на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановления губернатора Московской области, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе», — говорится в сообщении.

Среди задач штаба — контроль над ситуацией в компании и координация работы всех подразделений.

В «Мособлэнерго» проводится комплекс профилактических мер по предупреждению коронавируса, в том числе компания переводит часть административного персонала на удаленную систему работы.

На данный момент по всему миру зафиксировано свыше 244 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зарегистрировано 199 случаев заболевания.

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