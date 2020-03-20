РИАМО - 20 мар. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин против новой коронавирусной инфекции, они основаны на шести различных технологических платформах и их уже начали испытывать на животных, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин», - отмечается в материале.

Специалисты разработали мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины, для чего были использованы современные биоинформационные системы. Ученые провели конструирование вакцин и довели их до готовых прототипов, применяя передовые наработки, в том числе, в области обратной генетики.

Испытания провели на лабораторных животных - мышах, крысах и хорьках. Данный этап является обязательным, так как нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата. Исследования на культурах клеток не подходят для разработок, так как не могут дать ответы на все вопросы - живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры.

Также ученым необходимо выявить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, способ и схему вакцинации, поэтому без лабораторных животных это сделать не получится, отмечается на сайте.

Эксперты полагают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

На данный момент по всему миру зафиксировано свыше 244 тысяч случаев заражения Covid-2019. От заболевания скончалось более 10 тысяч человек, почти 86 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 199 случаев заболевания.

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