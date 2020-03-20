РИАМО - 20 мар. Комплексное благоустройство большого розария в столичном парке «Сокольники» планируют завершить к началу лета, на реконструкцию он был закрыт в апреле 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Там высадят новые сорта роз и экзотические растения, обустроят тропинки, а также установят бронзовые скульптуры, фонари и беседки.

«Появятся 36 новых сортов роз. Например, посетители смогут полюбоваться чайными розами «Вивальди», «Королева Елизавета» и другими. Всего в большом розарии появятся более 4 тысяч цветущих кустов, которые дополнят уже существующий ландшафт. Под деревьями, кустарниками и цветами установят таблички с описанием растений», — говорится в сообщении.

По всей территории будет стоять скамейки с подлокотниками, трельяжи для вьющихся растений, декоративные белые арки и ажурные беседки. Более того, в розарии будут установлены качели и откроют свадебный павильон, в котором с мая по сентябрь можно будет проводить торжества.

Большой розарий в парке «Сокольники» был открыт в 1957 году к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В нем были высажены более 100 сортов роз.