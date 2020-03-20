РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Пожарные Подольска ликвидировали возгорание в одном из строений на улице Кирова, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 20 марта в 3:52 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, улица Кирова. В 4:10 пожарные ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.