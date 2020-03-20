РИАМО - 20 мар. Спасо-Преображенский собор в Новоспасском монастыре отреставрируют в Москве, конкурс с ограниченным участием на реставрацию ансамбля будет объявлен в ближайшее время, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новоспасский монастырь является объектом культурного наследия федерального значения и находится в центре столицы. В годы советской власти, когда монастырь не действовал, в нем располагались и женский исправительный дом, и детская колония, и вытрезвитель, а с 1930-х годов в нем было общежитие.

«Ремонтно-реставрационные работы планируется проводить в течение 13 месяцев с момента заключения контракта. Таким образом, свою деятельность победитель конкурса будет вести в течение 2020–2021 годов», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, победителю конкурса предстоит провести реставрационные работы по восстановлению куполов церквей, стен и кирпичной кладки Преображенского собора, а также фрески у входа в усыпальницу Романовых.

Также большое внимание будет уделено и воссозданию фресок во внутренней части собора, среди которых «Великий ход», «Знамение Божией Матери», композиции «Собор Архангела Михаила» и «Предста Царица».