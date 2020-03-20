РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В пятницу в трех многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска отключили горячую воду в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами на трассе, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 20 марта, специалисты управления теплоснабжением, продолжают проводить плановые ремонтно-профилактические работы на трассе. Работы запланированы на период с 9:00 до 12:00. Во время их проведения будет приостановлена подача горячей воды в многоквартирных домах по адресам: улица Школьная, 7; улица Ленина, 6А, 10Б», - говорится в сообщении.

УК приносит извинения за доставленные неудобства.