РИАМО - 20 мар. Первый этап добровольного квалификационного экзамена для студентов стартует в Москве в пятницу, он пройдет в два этапа — теоретический курс и практические кейсы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Интерес к добровольному экзамену растет и у студентов, и у работодателей. Впервые он прошел в 2017 году, тогда в нем участвовали почти 350 студентов. На следующий год их было уже 2350, а в 2019 — больше 6 тысяч участников из 100 учебных заведений города», — сказала заместитель мэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, число компаний-партнеров проекта за это же время увеличилось с восьми до 70.

Первый этап добровольного экзамена — теоретический, он будет проходить на протяжении шести недель в онлайн-формате. На втором этапе участникам предложат разобрать практические кейсы, составленные компаниями.

По результатам экзамена студенты получат возможность пройти оплачиваемую стажировку или попасть в штат ведущих компаний. Тем, кто не сдаст экзамен, предложат посетить бесплатные обучающие курсы.

В этом году добровольный квалификационный экзамен пройдет по 50 профессиям. Список профессий составили, изучив самые популярные вакансии на сайтах по поиску работы. Для каждой специальности разработаны тесты с заданиями двух уровней сложности. Для студентов третьего курса предусмотрено 70 вопросов, а четвертого — 100 вопросов.

В 2019 году добровольный квалификационный экзамен сдали на 75 и больше процентов 248 студентов из 1014, прошедших второй этап. Трудоустройство и оплачиваемую стажировку предложили 198 учащимся.