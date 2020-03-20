РИАМО - 20 мар. Собственникам торговых центров на территории Подмосковья рекомендовали приостановить работу кинотеатров из-за ситуации с распространением коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров, в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приостановить работу кинотеатров в указанных объектах», — говорится в документе.

Ранее Воробьев обратился к работодателям и рекомендовал главам предприятий и владельцам бизнесов перевести сотрудников на удаленный тип работы.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Сейчас в Подмосковье 17 заболевших. Вопросы по ситуации с коронавирусом можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

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