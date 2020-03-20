РИАМО - 19 мар. В 2020 году порядка 6 тысяч жителей Подмосковья трудоустроились через областную службу занятости, на сегодняшний день в областном банке вакансий размещено 43,4 тысячи вакансий, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В 2020 году в областную службу занятости населения было подано 37 тысяч заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 13,1 тысячи человек, за профессиональной ориентацией – более 10 тысяч человек», – сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Заявленная работодателями потребность с начала года составила 21,3 тысячи вакансий, причем 72% – по рабочим профессиям. Всего с начала года через областную службу занятости трудоустроилось 5,8 тысяч жителей Московской области.

«На сегодняшний день в областном банке вакансий размещено 43,4 тысячи вакансий, из них 68,5% – по рабочим профессиям, а 99,5% – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», – добавила Фаевская.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец февраля 2020 года составил 0,56% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, а по Центральному федеральному округу – 0,6%.

Уровень общей безработицы в Подмосковье по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,6% к численности экономически активного населения. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 4,6%, а по Центральному федеральному округу – 2,9%.