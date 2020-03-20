РИАМО - 20 мар. Полицейские в Подольске задержали и привлекли к административной ответственности студента, который продавал снюсы через интернет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители в ходе мониторинга одной из социальных сетей выявили сообщества, в которых размещались объявления о продаже жевательных смесей – снюсов. Представившись покупателями, полицейские созвонились с продавцами по указанному в интернете номеру телефона и договорились о встрече на парковке одного из торговых центров города.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 21-летнего местного жителя», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в ходе осмотра его автомобиля оперативниками была изъята коробка, в которой находилась 201 единица различных наименований никотиносодержащих смесей, готовых к продаже.

Возбуждено административное дело по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».