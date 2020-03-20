РИАМО - 19 мар. Минэкологии Подмосковья подготовило проект паспорта особо охраняемой территории (ООПТ) областного значения – природно-исторического комплекса «Горковский», расположенного на землях Ленинского округа и городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Комплекс был создан в 2009 году, но до последнего времени не имел четко установленных границ.

«В связи с особой ценностью местных экосистем и наличием исторических артефактов, Минэкологии предлагает увеличить территорию комплекса с 1876 до 2421 гектара и установить жесткий охранный режим», — говорится в сообщении.

Данная территория имеет богатую историю. Наиболее древние археологические памятники, выявленные здесь, относятся к раннежелезному веку. Именно этим периодом (третья четверть первого тысячелетия нашей эры - ред.) датируется находящееся в пределах проектируемой ООПТ городище с артефактами дьяковской культуры.

Флора и фауна данной территории характерна большим видовым разнообразием, в том числе, наличием особо охраняемых видов. Здесь выявлены внесенные в Красные книги России и Московской области растения венерин башмачок настоящий, пальчатокоренник балтийский, а также охраняемые на территории области ветреница лесная, печеночница благородная, лунник оживающий, горечавка крестовидная и мытник Кауфмана.

В границах проектируемого комплекса выявлено также обитание краснокнижных видов фауны: обыкновенного ужа, обыкновенной гадюки, лугового луня, черного коршуна, седого дятла, кедровки и редких насекомых — жужжала разноцветного, шашечницы авринии, переливницы ивовой.

Проект паспорта подразумевает усиленный режим особой охраны, содержащий запрет на любую хозяйственную деятельность, которая может нанести вред экосистемам, а также неконтролируемую рекреацию и передвижение на транспорте вне дорог общего пользования.