РИАМО - 20 мар. Сотрудники Центрального государственного архива Московской области получили уже около 200 редких почтовых открыток в рамках акции, сообщила РИАМО директор учреждения Наталья Лукьянова.

К 160-летию почтовых открыток Центральный госархив Подмосковья предложил жителям принести на хранение свои старые открытки. Сегодня зачастую эти вещи, представляющие историческую ценность, просто пылятся среди ненужных документов.

«Открытки пока находятся в обработке и описании. Коллекцию мы начали собирать среди сотрудников архива, по знакомым. 200 открыток точно есть. Недавно молодой человек сдал 17 открыток 1940-50-х годов», - сказала Лукьянова.

Она добавила, что жительница Балашихи передала в архив открытку 1950 года. На ней изображены два раненых солдата после боя, которые держатся друг за друга около танка.

Коллекцию редких открыток могут представить посетителям до конца 2020 года. Для этого сотрудникам архива необходимо систематизировать и оцифровать все экземпляры. Некоторые из них архивисты показывают на праздниках, посвященных знаковым датам.

Сдать свои открытки в Главное архивное управление Московской области можно по адресу: город Москва, Азовская улица, дом 17. Тем, кто не может приехать самостоятельно, следует позвонить по номеру отдела комплектования: 8 (499) 794-01-18. В таком случае сотрудник архива приедет за открыткой на дом.

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